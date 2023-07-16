Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen ve gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılmasını hedefleyen çalışmalar, kadınların hem aile ekonomisine hem de Mersin’in tanıtımına katkı sağlamasını imkan tanıyor.MERSİN (İGFA) - Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in de yakından takip ettiği ve desteklediği çalışmalar kapsamında faaliyet yürüten Lavanmer Lavanta Bahçesi’de muhteşem güzelliği ile kuruluşunun üzerinden geçen 4 yıl içerisinde on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretçi akınına uğradı.

Meral Seçer: “Mersin’de böyle güzel işler yapan kadınların sayısının çoğaldığını görmek çok mutluluk verici”

Mersin merkezde faaliyetlerini sürdüren Lavanmer Lavanta Bahçesi’nin işletmecisi Duygu Yılmaz’ı ziyaret eden Mersinden Kadın Kooperitafifi Başkanı Meral Seçer, yaptığı gezinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Seçer, “Lavanmer burada 4 yılda mucizeler yaratmış. Mersin’de böyle güzel işler yapan kadınların sayısının çoğaldığını görmek çok mutluluk verici. Lavanta Bahçesi’ni kurduktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında yer almaları, hem kendilerini tanıtmalarına, hem yerli hem de kentimizde yaşayan yabancı nüfusun da buraya gelmesini sağlamış. Tüm Mersinlerin burayı ziyaret etmesini isterim” dedi.

“Kadınlar; ellerindeki imkanlarıyla en iyi şeyleri yapabilecek güce sahipler”

Bu tür yerleri görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Seçer, “Bir kadın istedikten sonra başaramayacağı şeyin olmadığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar üretken, ellerindeki imkanlarıyla en iyi şeyleri yapabilecek güce sahipler. Kooperatif olarak da kadınlarla iş birliği yapıyoruz. Örneğin burada işletmecimiz ürettiği lavantadan yağlar ve kozmetik ürünler elde ediyor. Bunların tanıtımında ve pazarlanması konusunda da Kooperatif olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sert: “Kadın işletmecilerin her zaman yanındayız”

Kadın ve Aile hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert ise işletme sahibine hem üretim aşamasında hem tanıtım aşamasında destek olduklarını belirterek “Burası kadın girişimcimizin bir işletmesi. Üreticimize sağladığımız destekler tanıtım destekleri sayesinde ziyaretçi sayısının artmasına vesile olduk. Aynı zamanda da özel olarak buraya yine kadınları gezi amaçlı sosyalleşmesi için turlar düzenledik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadın işletmecilerin her zaman yanındayız” dedi.

Üretici Duygu Yılmaz: “Mersin’in turizmine katkı sağlamak istiyoruz”

Lavanmer Lavanta Bahçesi’ni kurmaya eşi ile birlikte 4 yıl önce Isparta’da gerçekleştirdikleri tatilde karar verdiklerini söyleyen işletmeci Duygu Yılmaz ise “Isparta'da çok beğendik lavantaları ve ‘Neden Mersin’de böyle bir şey olmasın’ dedik. Mersin’in turizmine katkı sağlamak istiyoruz. En büyük amacımız bu. 4 yılın sonunda amacımıza da ulaştık. Bu yıl yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Burada iki çeşit lavanta var. İki çeşit ekerek sezonumuzu biraz daha uzatıyoruz. Birinin bizim için yağı çok kıymetli diğerinin de görseli çok kıymetli. Gelin-damatlar özellikle çok beğeniyorlar ve çekimleri akşam gün batımında çekimleri çok tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bize verilen destek çok önemliydi”

Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantları’nın kendisine çok büyük katkı sağladığını dile getiren 2 çocuk annesi Duygu Yılmaz “Bize vermiş oldukları önem ve değer ürünlerimizi sergilememiz için çok önemliydi. Kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamak, kendimizi ve ürünlerimizi daha fazla tanıtmak ve ürün çeşitliliğimizi arttırmak istiyoruz. Bunun içinde zaten gerekli destek veriliyor bize, devamının da geleceğine inanıyorum” diye konuştu.