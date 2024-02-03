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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesindeki kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Merkezinde el emeği göz nuru ürünleri üreterek hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine destek oluyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kadınların hizmetine sunulan Üreten Kadınlar merkezi adeta bir okul gibi hizmet veriyor.

Merkeze gelen kadınlar bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan üreterek aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Direkli Mahallesi Üreten Kadınlar merkezinde atık kumaşlar, ipler ve çeşitli malzemeler değerlendirilerek ortaya bir obje çıkarılıyor. Usta öğreticiler tarafından gösterilen her bir detayı el emeği göz nuru ürünlere yansıtan Şanlıurfalı kadınlar, Üreten Kadınlar Merkezini evleri gibi benimsiyor.

Merkezde kapı süsünden anahtarlığa, örme çantadan bebek patiğine kadar geniş yelpazede ürünler üreten kadınlar, evlerinde de bu işi devam ettirebiliyor. Sipariş alarak üretimini evde de sürdüren kadınlar ileride kendilerine ait işyeri açma hayali kuruyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Üreten Kadınlar merkezi sayesinde kadınlar hem sosyal hayata katılıyor, hem de çeşitli ürünleri üreterek stres atıyorlar.