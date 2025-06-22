Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü”ne katılan kadınlar, hem spor yaptı hem de birlikte doğada keyif içinde vakit geçirme fırsatı buldu.

“SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sosyal hayata katılımının artırılması amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü”, Başiskele Millet Bahçesi’nin doğayla iç içe atmosferinde gerçekleştirildi.

ANNE ŞEHİR MERKEZLERİ BİR ARADA

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anne Şehir Merkezleri olan Mimoza, Günebakan, Yasemin ve Akasya üyeleri katıldı. Katılımcılar güne yürüyüşle başladı, ardından antrenörler eşliğinde egzersiz yaparak hareketli ve keyifli bir gün geçirdi. Kadınlar hem doğada vakit geçirmenin hem de birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.

DOĞADA SPOR VE PİKNİK KEYFİ

Yürüyüş ve egzersizlerin ardından katılımcılar, millet bahçesinin gölgelik alanlarında piknik yaparak günün tadını çıkardı. Etkinliğin farklı bir mekânda gerçekleştirilmesinden memnun kalan kadınlar, bu tür faaliyetlerin devam etmesini istediklerini belirtti.

SOSYAL VE FİZİKSEL DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların hem sosyalleşmesini hem de sağlıklı yaşam bilincini artırmalarını hedefleyen etkinliklerine kent genelinde devam ediyor. Bu tür programlarla kadınların toplumsal hayata daha güçlü ve aktif şekilde katılımı teşvik ediliyor.