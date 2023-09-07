2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında rakibi Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup eden Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü kupayı müzesine götürdü.ANKARA (İGFA) - Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını Kastamonu Belediyesi 16-14 önde kapattı. İkinci yarıda skor üstünlüğü sağlayan Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü maçı 34-28'lik skorla kazandı.

Maç sonrası düzenlenen törende Armada Praxis Yalıkavak'lı oyunculara kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Karşılaşmada maçın en değerli oyuncusu ödülünü de Armada Praxis Yalıkavak'tan Mouna Chebbah aldı.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hakemler: Hasan Kılıç - Özdemir Kaan Çınar Kastamonu Belediyesi: Merve Erbektaş, Yaren Berfe Göker, Kevser Bektaş, Nurşah Sancak, Beyzanur Türkyılmaz 3, Cansu Akalın, Sinem Vatan Güney, Burcu Dindar 3, Serpil İskenderoğlu 6, Nurceren Akgün Göktepe 3, Betül Yılmaz 6, Yasemin Şahin, Ceren Demirçelen 3, Büşra Işıkhan, Emine Gökdemir 4 Armada Praxis Yalıkavak: Anca Mihela Rombescu, Sude Karademir, Gözde Seven, Buket Seven, Yasemin Özgür 5, Perihan Topaloğlu Acar 2, Yeliz Özel 7, Zehra Oğuz, Fatma Akgün 1, Tuana Akman, Ece Sözmen 1, Mouna Chebbah 10, Kübra Sarıkaya 2, Ümmügülsüm Bedel 1, Katarina Mancic 2, Edanur Burhan 3