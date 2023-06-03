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Final serisinin üçüncü maçı yarın (4 Haziran Pazar) saat 13.30'da yine maçı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Hatırlanacağı gibi Antalya'da oynanan ilk maçı Kastamonu Belediyesi 34-33'lük skorla kazanmıştı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı da Kastamonu Belediyesi 17-13 önde kapattı.

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