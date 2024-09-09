Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde maçların tamamının THF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandığı Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK-

Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi

Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.

Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld

İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.

Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Programı

12.09.2024 - 17:00 / TRT Spor Yıldız

Bursa BBSK - Adasokağı

14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube

Kırşehir Bld.. - Üsküdar Bld.

14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube

Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

15.09.2024 -16:00 / THF TV Youtube

Görele Bld. - İzmir BBSK

16.09.2024 -18:00 / TRT Spor Yıldız

Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld.