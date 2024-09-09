Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde maçların tamamının THF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandığı Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK- 

Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi

Sinop Türkeli Çatak köylerinden, Darıca Türkelispor’a destek Sinop Türkeli Çatak köylerinden, Darıca Türkelispor’a destek

Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.

Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld

İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.

 

Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Programı

12.09.2024 - 17:00 / TRT Spor Yıldız
Bursa BBSK - Adasokağı

14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube
Kırşehir Bld.. - Üsküdar Bld.

14.09.2024 - 14:00 / THF TV Youtube
Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

15.09.2024 -16:00 / THF TV Youtube
Görele Bld. - İzmir BBSK

16.09.2024 -18:00 / TRT Spor Yıldız
Anadolu Üniversitesi  - Yenimahalle Bld.

Kaynak: igf