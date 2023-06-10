Kadınlar Süper Ligi final serisi beşinci maçında rakibi Konyaaltı Belediyesi'ni 29-24'lük skorla yenen Kastamonu Belediyesi şampiyon oldu.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 eşitlikle tamamlanırken, maçta 29-24 skor üstünlüğü yakalayan Kastamonu Belediyespor beşinci kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonu oldu.

Final serisinde Kastamonu Belediyesi ilk maçı 34-33, ikinci maçı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyesi de üçüncü maçı 33-32 ve dördüncü maçı 33-31'lik skorla kazanarak seriyi 2-2'ye getirmişti.

Final maçı sonrası düzenlenen törende şampiyon Kastamonu Belediyesi'ne kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Kastamonu Valisi Avni Çakır takdim ederken, madalyalarını Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu verdi. Lig ikincisi olan Konyaaltı Belediyesi'ne ise kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanı Mustafa Köklü ve Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak verdi.