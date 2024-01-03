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Osmangazi'nin şampiyonları belli oldu

Osmangazi'nin şampiyonları belli oldu

12. hafta karşılaşmalarından alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Ligi 13. hafta maçları 6, 7 ve 9 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

Kadınlar Süper Ligi 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kastamonu Belediyesi- Yenimahalle Belediyesi karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından, diğer maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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