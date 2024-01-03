Kadınlar Süper Ligi 12. hafta karşılaşmaları tamamlandıANKARA (İGFA) -Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kastamonu Belediyesi- Yenimahalle Belediyesi karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından, diğer maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kadınlar Süper Ligi 13. hafta maçları 6, 7 ve 9 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

12. hafta karşılaşmalarından alınan sonuçlar şöyle:

Osmangazi'nin şampiyonları belli oldu Osmangazi'nin şampiyonları belli oldu

  • Tekirdağ Süleymanpaşa 29–33 Aksaray Belediyesi
  • İzmir BBSK 28-38 Armada Praxis Yalıkavakspor
  • Bursa BBSK 29-23 Anadolu Üniversitesi
  • Üsküdar Belediyesi 41-38 Görele Belediyesi
  • Kastamonu Belediyesi 35-36 Yenimahalle Belediyesi