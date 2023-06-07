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Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final serisi beşinci maçı saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kastamonu Belediyesi Antalya'da oynanan ilk maçı 34-33, Kastamonu'da oynanan ikinci maçı 32-30'luk skorla kazanmış, Konyaaltı Belediyesi de Kastamonu'da oynanan üçüncü maçı 33-32 alarak seriyi 2-1'e getirmişti.

2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni yenerek durumu 2-2 yaptı. Ligin şampiyonu 10 Haziran'da oynanacak final serisi beşinci ve son maçında belli olacak. ANTALYA (İGFA) - Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 Konyaaltı Belediyesi önde kapattı. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Konyaaltı Belediyesi maçı 33-31'lik skorla kazandı.

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