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Seride eşitlik olması durumunda şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

Kastamonu Belediyesi, Antalya'da oynanan ilk maçı 34-33 ve Kastamonu'da oynanan ikinci maçı da 32-30'luk skorla kazanmıştı.

2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan Final Serisi maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni 33-32 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Kastamonu Belediyesi 18-11 önde kapattı.

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