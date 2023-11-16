Bunlar da ilginizi çekebilir

Lig’de 11. hafta maçları 18 ve 19 Kasım ve 23 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ligde oynanan Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa ve Yenimahalle Belediyesi-Üsküdar Belediyesi maçları TRT Spor Yıldız kanalından, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 10. hafta karşılaşmaları oynanan beş müsabaka ile tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.