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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni, Armada Praxis Yalıkavak ise Üsküdar Belediyesi'ni eleyerek Dörtlü Final'de eşleşmişti.

Konyaaltı Belediyesi ise Yenimahalle Belediyesi'ni 35-36 mağlup ederek Dörtlü Final’e kalan son takım oldu.

Bugün oynanan maçta Kastamonu Belediyesi, Görele Belediyesi ile 34-34 berabere kaldı. İlk maçı 32-23 kazanan Kastamonu Belediyesi tur atlayan taraf oldu.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan rövanş maçlarında rakiplerini eleyen Kastamonu Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi tur atlayarak Dörtlü Final'de eşleşti. İSTANBUL (İGFA) - HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final tamamlandı

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