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Sakarya'da Kadın Kooperatifleri marifetiyle 2 bin 500 adet kış takımı üretildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve üreten kadınların istihdamını sağlayanKadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 7/24 sahada şehir için hizmet eden belediye çalışanlarının kıyafet ihtiyacını karşılıyor.

Belediyenin örnek uygulamalarından biri olan Sakarya Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 7/24 sahada şehir için hizmet eden belediye çalışanları için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti.

Bu kapsamda uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretildi. Üretilen kış takımlarından örnekleri inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, makamında ağırladığı 5 personele kış takımlarını takdim etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, kadınların ürettikçe Sakarya'nın kazandığına dikkati çekerek, "Kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üreten Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz 7/24 sahada şehrimiz için hizmet eden belediye personellerimiz için uzun kollu penye, pantolon ve yelek olmak üzere 2 bin 500 adet kış takımı üretti. Gayet dayanıklı ve sağlam olan iş kıyafetlerini çalışma arkadaşlarımıza takdim ediyoruz.Hayırlı olsun. Kadın kooperatiflerimiz ile hem kadın istihdamının güçlenmesi için üretimde her gün yeni bir alan oluşturuyor hem de şehir ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz” dedi.