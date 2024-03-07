Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 18,9 iken bu oran kadınlarda yüzde 27,4 oldu. İstatistiki verilere göre kadınların yüzde 56,3'ü, erkeklerin ise yüzde 75,8'i yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetti.ANKARA (İGFA)- TÜİK'in paylaştığı İstatistiklerle Kadın verilerinde yer alan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, kadınların yüzde 27,4'ünün yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissettiğini ortaya koydu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 18,9 olarak yansırken, bu oran kadınlarda yüzde 27,4, erkeklerde ise yüzde 10,2 oldu. Kadınların yüzde 56,3'ü, erkeklerin ise yüzde 75,8'i yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetti.



Bu arada söz konusu araştırma kapsamında evde yalnız olduklarında kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2023 yılında yüze 4,6 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,3, erkeklerde yüzde 2,7 oldu.

Kadınların yüzde 83,4'ü, erkeklerin ise yüzde 90,8'i evde yalnız olduklarında kendilerini güvende hissetti.