Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen ve Katılımcı Demokrasi için Yerel Yönetimler Gözlemevi (OIDP) tarafından jüri özel ödülü kazanarak dikkat çeken ‘Pazartesi Buluşmaları’, 2023 yılından bu yana kentte kadınların dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor.

MERSİN(İGFA) - Kadın dernekleri, topluluklar, akademisyenler ve bireysel katılımcıları bir araya getiren bu buluşmalar; aynı zamanda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları aktivistlerini de ortak bir zeminde buluşturuyor.

Bu hafta Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ve kadın hakları savunucusu Canan Güllü’nün de katılım sağladığı Pazartesi Buluşmaları, kadınların hem bilgiye hem de birbirlerine erişimini artırarak, toplumsal değişimin yerelden başlamasına olanak sağlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalar üzerine çözümlerin geliştirildiği bu toplantılar, Mersin’in katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışını da pekiştiriyor.

GÜLLÜ: “ ‘EŞİTLİK YERELDEN BAŞLAR’ DİYORUZ. BU NEDENLE PAZARTESİ BULUŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kentte kadın ve çocuklara dair yapılan önemli projelerden dolayı Mersin’in merceği altında olduğunu ifade ederek, “Siyaseti azade ederek sahadaki herkesi aynı potada gören, benim partim senin partin ikileminin dışında; kadın, yaşlı, çocuk ve çok gençlere hitap eden bir bakış açısı var. Ben özellikle Mersin'deki kadın STK’larının birbirleriyle didişmek yerine, birbirlerine katkı koymak adına masanın etrafında bulunmasından çok onur duyuyorum. Bugün de buna bir kez daha tanık oldum” dedi.

REYHANDALI: “KENTTE YAŞAYANLARIN BİRBİRİYLE ENTEGRE OLMASI AÇISINDAN BU BİR KAZANIM”

Tohumluk Vakfı üyesi Serpil Reyhandalı, özellikle kadın ve çocuklar üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Hem diğer STK’larla paylaşım açısından, hem de Büyükşehir’le birlikte dayanışma açısından rutin toplantılarımızın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler tasarlıyoruz. Önceden tanıdıklarımız da var, yeni tanıştıklarımız da var. Kentte yaşayan insanların birbiriyle entegre olması açısından bu bir kazanım oluyor. Etkinliklere de katılım sağlıyoruz. Çünkü burada haberimiz oluyor. Çok özverili ve içten çalışıyorlar. O içtenlik bizi de birbirimize kenetliyor” dedi.

TEKİN: “BİZ BİR YERDE BİR ŞEYLER ÜRETMEK İSTİYORUZ, AMA BİR TARAFTAN DA ÖĞRENİYORUZ”

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu’nun kurucusu Hüsniye Tekin, Pazartesi Buluşmalarına her hafta katılmaya özen gösterdiğini ifade ederek, “Bu toplantıda her türlü dernekten arkadaşlarımızla tanışmak nasip oldu. Onların her birinin ayrı projeleri var, yaptıkları işler var. Biz bir yerde bir şeyler üretmek istiyoruz ama bir taraftan da öğreniyoruz. Başka dallardaki arkadaşlarımızın yaptığı işlerle de bilgilenmiş oluyoruz. Başka türlü belki de hepsine ulaşamayacağız. Bu şekilde hepimizin bir arada olması çok güzel bir şey” diye konuştu.