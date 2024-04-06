Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin konuğu Ubeydullah Sezikli ile Devran Zikri’ydi. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin akademik çalışmalarıyla hazırlanan ve Devran Zikri’ni sahneye taşıdıkları bu projede Kadir Gecesi’nde özel eserlerden oluşan bir repertuvar da hazırlandı.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının maneviyatını ve coşkusunu en derinden yaşatmak isteyen Bağcılar Belediyesi her akşam değerli konukları Bağcılarlılar ile buluşturmaya devam ediyor.

Dualar edilen bu özel gecede Bağcılar sakinleri semazenlerin de zikre eşlik etmesiyle tüm geceyi yakından heyecanla takip etti.

KADİR GECESİ’NDE FİLİSTİN’DEKİ MÜSLÜMANLARA DESTEK

Ağırladığı her konuk adına Kızılay’a bağışta bulunan Bağcılar Belediyesi dualar ardından biten gecenin sonunda Devran adına yaptıkları bağış sertifikasını kendilerine takdim etti.

Ramazan boyunca Ramazan ayına özel etkinlikler düzenleyen ve titizlikle çalışan Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı sonuna kadar etkinliklerine devam ediyor. Etkinliklerin önümüzdeki günlerde konukları ise şöyle: Feyzullah Çelebi, Yavuz Selim Koç ve Bekir Develi.