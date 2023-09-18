Yerel ekonomiye destek vermek amacıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Beni Hafife Alma (BHA) projesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros'un ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - Proje kapsamında Ordu Yumurta Üreticileri Birliği'ne sağlanan desteklerle kurulan yumurta üssünde kafessiz yöntemle üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Projeyle başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 çiftçinin bölgede yarattığı istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunuluyor.

SIRADA SÜT VE ET VAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çalışmalarımızla birkaç yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen işletmeler hızla üretime geçti ve bugün yılda 35 milyon adet yumurta üretiyoruz. Hedefimiz 50 milyon adede ulaşmak. Tavuk eti ve süt konusunda da sürprizlerimiz olacak. Üretimin yaygınlaşması için bölgede yeni üreticileri desteklemeye devam edeceğiz. Üretilen yumurtalar Migros aracılığıyla ülkenin dört bir yanında tüketime sunularak, kooperatif ve girişimcilerimize önemli bir gelir sağlıyor" diye konuştu.

Başkan Güler, projenin Ordu’da ilerlemesi ve büyümesi süreçlerini başından itibaren Cumhurbaşkanlığı adına yöneten Proje Koordinatörü iş insanı Erkan Gürkan’a teşekkür etti.

Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise "Ordu'da kurulan yumurta üssümüzde fındık ağaçlarının altında ürettirdiğimiz kafessiz yumurtaları, yerel kalkınma çerçevesinde Gürata markası altında ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta yıllık maksimum 50 bin adetti. Artan kapasite sayesinde yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık" diye konuştu.

GÜVENİLİR GIDA TEMİNİ

Serbest sistem yumurta tavukçuluğunun, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temininde büyük önem taşıdığını söyleyen Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da "Üretim alanlarımızı özenle seçiyor ve düzenli veteriner kontrolü altında tutuyoruz. Modelimiz, hayvan refahını en üst seviyeye çıkarıyor. Fakat bu modelin bugünkü şartlarda ülke talebini karşılaması zor. Arz güvenliğinin sağlanabilmesi adına bir yandan da kafes sistemi ile üretimin devam ettirilmesi kaçınılmaz" dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise "GPD olarak, bu tür projelerin yaygınlaştırılması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel üreticilerden biri olan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise, şu bilgileri verdi: "Çiftliğimde 1900 tavuk var. İşletme içerisinde metrekareye en fazla 6 tavuk, dışında ise gezinti alanında 4 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde planlıyoruz. Tavuklar, organik hammaddelerden oluşturulan karma yemle besleniyor. Proje kapsamında oluşturduğumuz yem tesisimizin aylık üretim kapasitesi 300 ton. Üreticilerimiz yemi buradan alıyor. Yumurtalar proje kapsamında kurulan paketleme tesisimizde Gürata markası ile paketleniyor."

Basın toplantısına Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanısıra, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde BHA Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, Migros Bölge Satış Müdürü Ramazan Erbay, Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, Migros Bölge Direktörü Hüseyin Aktuğ, Migros Kurumsal İletişim Grup Müdürü Sinem Kırtıloğlu ve Migros Kurumsal İetişim Grup Müdürü Sibel Erman katıldı.