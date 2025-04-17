Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Hibe Programı desteğiyle yürütülen “Yerelde Kadın Gücü” projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Gaziantep Oğuzeli Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje, STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirerek, dezavantajlı kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini hedefliyor.

Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına,Oğuzeli Belediye BaşkanıBekir Öztekin, UNDP Sivil Katılım Projesi, Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara ile KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ve ilgili heyetler katıldı. Bölge kadınlarından yoğun ilgi gören toplantıda; kadın girişimciliğinin yerel kalkınmadaki önemine vurgu yapılarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak için atılacak adımlar paylaşıldı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: 'Kadınların ekonomik hayatta aktif rol üstlenmesi ve siyasi hayatta daha fazla söz sahibi olması, sürdürülebilir kalkınmanın temel direklerinden biridir. Bu doğrultuda, "Yerelde Kadın Gücü" projesi ile kadınların iş dünyasında ve yerel yönetimlerde daha etkin konuma gelmelerini destekliyoruz. Bu proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine ve toplumsal dönüşümün öncüleri olmalarına değerli bir katkı sağlayacaktır.’

Gaziantep Oğuzeli Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında, kadın girişimcileri destekleyen eğitim programları, mentorluk fırsatları ve yerelde sivil katılımı güçlendirecek ağlar hayata geçirilecek. Ayrıca, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak için çeşitli destek mekanizmaları oluşturulacak.