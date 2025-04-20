Kocaeli Büyükşehir, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü’nü SEKA Kağıt Müzesi’nde organize ettiği anlamlı bir etkinliklerle kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’e bağlı SEKA Kağıt Müzesi, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Kâğıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğudavetlilere özel bir etkinlikle aktarıldı.

KÜLTÜREL MİRASIMIZIN YAPI TAŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi’nde önemli bir etkinliğe daha imza atıldı. Bu kapsamda kültürel mirasımızın yapıtaşlarından biri olan kâğıdın izinde, anlam yüklü bir gün daha geride bırakıldı.Kağıtçılık sektörünün gelişimini hatırlatmak ve kağıdın kültürel-toplumsal önemine dikkat çekmek adına düzenlenen 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü, SEKA Kağıt Müzesi’nde düzenlenen özel etkinliklerle kutlandı.

KAĞIDIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in de katıldığı etkinlik kapsamında sergi açılışı yapıldı ve geleneksel kâğıt workshopu ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar hem kâğıdın tarihine tanıklık etti hem de geleneksel yöntemlerle üretim sürecine birebir dahil olma fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinliklerde bilgiyle üretimin bir araya geldiği keyifli anlar yaşanırken, müze atmosferinde kâğıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğu da katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı.