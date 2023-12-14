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Yıl boyunca çok sayıda sergiye ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin SEKA Kâğıt Müzesinde son olarak Manav kültürünü temsil eden yerel kıyafetler sergisi açıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP kapsamında Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği tarafından SEKA Kağıt Müzesinde yerel kültürler sergisi açıldı.

Kocaeli Yerel (Manav) kıyafetlerinin kültür varlığı olarak kazanılması ve tescillenmesi projesi kapsamında tasarlanan ve yerel kıyafetlerden üretilen sergi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nin geçici sergi salonunda sergilendi.