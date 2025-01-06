Türkiye ve Kocaeli’nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2024 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. Bir yılda 254 madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin uluslararası arenadaki yüzü Kağıtspor, 38 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu ile 2024 yılını şampiyonluklarla tamamladı

Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 2024 yılında Olimpiyatlar ve oyunlarda 3 altın, 1 bronz, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda 5 altın, 2 gümüş, 15 bronz, Dünya ve Avrupa Kupaları’nda 2 altın, 3 gümüş, 11 bronz, Grand Slam’larda 4 gümüş, 8 bronz, Balkan Şampiyonaları’nda 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Uluslararası Şampiyonalarda 22 altın, 25 gümüş ve 29 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazanarak dünyanın farklı ülkelerinde Kocaeli’nin adını duyurdu.

TÜRİKİYE ŞAMPİYONLARINDA 128 MADALYA

Mavi-Beyazlı kulübün başarılı sporcuları, ulusal düzeyde düzenlenen Türkiye şampiyonalarında 54 altın, 33 gümüş ve 41 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Böylece mavi-beyazlı sporcular, 2024 yılında 128 madalya elde etti.

Kağıtspor atıcılık branşı sporcusu Oğuzhan Tüzün, judo branşı sporcuları İbrahim Tataroğlu, Muhammed Ali Demirel, Tuğçe Beder, Recep Çiftçi ve Merve Uslu ve halter branşı sporcusu Uğur Yumuk, Ay-Yıldızlı bayrağımızı Paris 2024 Olimpiyatlarında gururla dalgalandırdı.

19-26 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan Trisomegames Down Sendromlu Özel Olimpiyatları’nda ise mavi beyazlı judocular büyük bir başarıya imza attı. Ferda Firuze Şevval Devrim T21 48 kiloda birinci, Talha Ahmet Erdem T23 73 kiloda birinci, Doğukan Coşar T21 81 kiloda birinci, Mehmetcan Topal ise T21 73 kiloda üçüncü oldu.

159 SPORCU MİLLİ TAKIMLARA GÖNDERİLDİ

Adeta sporcu fabrikası kimliğine bürünen Büyükşehir Kağıtspor, 2024 yılında alt yapısından yetiştirdiği 159 sporcusunu milli takımlara gönderdi. Birçok branşta milli forma altında müsabakaya çıkan Kocaeli’nin gençleri, dünyanın farklı şehirlerinde Türk bayrağını dalgalandırmanın gururuyla Kocaeli’ne döndü.

Karate branşında Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarıyla milli takımlara girmeye hak kazanan mavi-beyazlı sporcular; Avrupa Dünya Şampiyonaları Karate Premier Lig ve Seri A gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarında Ay Yıldızlı formayla kürsüde yer aldı.