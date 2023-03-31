Gölcük depreminin kahramanlarından olan ve 2006 yılında ölen, Macar Arama Kurtarma Ekibinin köpeği Mancs’ın anıtı konuk Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla açıldıKOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Macaristan Katalin Novak, 1999 Gölcük Depreminin kahramanlarından Macaristan Arama Kurtarma Köpeği Mancs’ın anısına İzmit Pişmaniyeciler Meydanında yapılan anıtın açılışını katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile misafir Cumhurbaşkanı Novak, buradaki program sonrasında Seka Kültür Alanında bulunan Thököly İmre Anı Evi’ni ziyaret etti.

KAHRAMAN KÖPEĞİN ANISI İZMİTTE YAŞATILACAK

1999 Gölcük Depreminde arama kurtarma faaliyetleri için İzmit’e gelen Macaristan ekibi içerisinde yer alan köpek Mancs, deprem döneminde Hatıra Kaplan isimli 3 yaşındaki çocuğu bularak kurtarılmasına vesile olmuştu.

Ülkemize geçmişteki birçok depremde gelen Mancs’in anısı İzmit Pişmaniyeciler Meydanında yapılan anıtı ile yaşatılacak.

Anıtın açılışı için düzenlenen programa Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kocaeli Vali Vekili Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Kocaeli Fahri Konsolosu Alparslan Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mancs’in sahibi ve Macaristan Arama Kurtarma Ekibinden Laszlo Lehoczki ile arama kurtarma köpeği Hope, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, Macaristan ve Türkiye’den protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

“DOĞAL AFETLERDEN SONRA NASIL HAREKET ETTİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Düzenlenen programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Novak, “Bazı felaketlere insanların kendisi yol açar mesela savaşlara fakat bazı trajediler ve kötü afetler doğa yolu ile meydana geliyor yani deprem gibi. 6 Şubat gününü de bu şekilde anacağız. O gün her şey değişti alt üst oldu. Doğal afetler meydana gelir engel olamayız fakat sonrasında nasıl hareket ettiğimiz çok önemlidir. Türk-Macar ittifakı ve dostluğu zaten kayıplar sırasında çok güçlendi, örneğin 1999 depremi ve şimdi yaşanan deprem sonrasında. Bu felaketlerin ardından yardıma Macarlar geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan beni davet ettiğinde henüz 6 Şubat olmamıştı. Henüz bilmiyordu gündemde olacağını ama biz Mancs köpeğinin anısına bir anıt dikmeye karar verdik” dedi.

“MACAR ARAMA KURTARMA EKİPLERİ 35 KİŞİYİ KURTARDI”

Cumhurbaşkanı Novak, “Depremde 67 arama kurtarma görevlisi yardımcı oldu ve 29 arama kurtarma köpeği geldi. 35 kişinin canını kurtardı. Evet biliyoruz ölen sayısı çok fazla 50 bin kişi hayatını kaybetti. 35 kişi çok az diye düşünebilirsiniz. Fakat tek bir can bir anne ve baba için bir dünya adına da gelebilir. Şimdiki ziyaretimde hem Ankara’yı ziyaret ettim hem de deprem bölgesini görmüş oldum” şeklinde konuştu.