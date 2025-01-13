Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör örgütüne ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek, kullanılamaz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren kahraman Mehmetçik, inlerine girerek, kurutmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in son faaliyeti paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiren Mehmetçik, mağaradakileri kullanılamaz hâle getirdi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilip, kullanılamaz hâle getirildi.Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: ▪️ 1 adet AT-4… pic.twitter.com/thod1JBjUi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2025

▪️ 1 adet AT-4 tanksavar silahı,

▪️ 2 adet 66 mm lav roketi,

▪️ 3 adet m67 taarruz tipi el bombası,

▪️ 2900 adet 5,56 mm mühimmat,

▪️ 150 adet 7,62 mm AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

▪️ 1920 adet 7,62 mm mühimmat,

▪️ 2 adet alfa fair düzenek ve uzaktan kumandası,

▪️ 120 adet elektrikli fünye,

▪️ 1 adet akü,

▪️ 500 metre çift nakilli kablo,

▪️ 1 kutu muhtelif sağlık malzemesi,

▪️ Eyp yapımında kullanılan malzemeler,

▪️ Muhtelif yaşam malzemeleri.