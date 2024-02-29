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İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Vali Akkoyun, öğretmenin soğukkanlılığı ve bu hareketinin herkese örnek olduğunu ifade etti.

Vali Akkoyun, öğretmen Ferhat Erol ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i makamında kabul etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, nefes borusuna madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmeni ödüllendirdi Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisini kurtaran Öğretmen Ferhat Erol’ü Başarı Belgesiyle ödüllendirdi.

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