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Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

AKP Atatürk ve Türk Bayrağını kaldırınca tepkiler çığ gibi büyüdü

AKP Atatürk ve Türk Bayrağını kaldırınca tepkiler çığ gibi büyüdü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlayan Kahramanlar-40 Operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

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