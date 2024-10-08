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Kütüphane açılış programına Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Dulkadiroğlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Elmalar Mahallesi Muhtarı ve sakinleri ile ahilik derneği üyeleri katıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Kadir Can Şentürk, “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın projesi ile Kahramanmaraş'a, Edeler diyarındaki köy okullarımıza plakamıza özel 46 adet kütüphane kurma gayretiyle yola çıktık. Bugün ilk kütüphanemizi kurmanın gururu içerisindeyiz. Ahilik Hareketi Derneği, şehrimize kalıcı eser bırakmaya devam edecektir." dedi.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesi ile öğrencileri kitaplarla buluşturdu. Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta kütüphanesiz köy okulu bırakmamayı hedefleyen Kahramanmaraş Ahilik Haraketi Derneği, ilk kütüphaneyi Elmalar Mahallesi Şehit Cihan Karabörk İlk ve Ortaokulu'nda açtı.

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