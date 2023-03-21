Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB’nin Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için düzenlediği ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ne giderek tek tek geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnafa destek olmak için düzenlenen Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen dayanışma günlerine giderek esnafı ziyaret etti.

Tek tek stantları gezen ve depremden zarar gören bölge esnafıyla bir araya gelen Yavaş, sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAHRAMANMARAŞLI ESNAFTAN MANSUR YAVAŞ’A SEVGİ SELİ

Depremden etkilenen esnaf ve onlara destek olmak için alışveriş yapmaya gelen Başkentliler Mansur Yavaş’a sevgi seli gösterdi. Depremden etkilenen bölge esnafının taleplerini de dinleyen Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bölgeden gelen 100 esnafın; ayakkabıdan giysiye, çantadan bakır ve gümüşe, kuruyemişten baharata ve yöresel ürünlere kadar pek çok ürünün satışını gerçekleştiği Dayanışma Günleri 26 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.