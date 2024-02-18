Bunlar da ilginizi çekebilir

Yener, paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarına başlayan Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklanmıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.