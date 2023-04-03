AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı Ahmet Özdemir, seçim sürecindeki çalışmalarında insan odaklı çalışmalar yaparak vatandaşların takdirini kazandı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı Ahmet Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güzel memleketimiz Kahramanmaraş’ımız peşpeşe yaşanan iki depremle çok büyük yaralar aldı. Deprem sürecinde yaşadığım tecrübeler ışığında Kahramanmaraş’lı hemşerilerime daha faydalı olabilmenin yolu olarak Reis’imiz , Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni dönem milletvekili seçimlerinde çocuklar için , insanlarımız ve şehrim için daha üst düzey işler yapabilmek adına aday oldum.

ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR, ÖNCELİĞİMİZ İNSANLAR

"Yaşadığımız zorlu süreçte insanımız sadece saniyeler içerisinde canını , malını ve sevdiklerini yitirdi. Bütün deprem bölgesi insanımızın yanısıra depremin merkezi Kahramanmaraş’lı hemşerilerim büyük yara aldı. Bu zor süreçler bizlere yaşadığımız felaketten ders imkanı sağlıyor , bundan sonraki süreçte hep birlikte el ele vererek hem yaralarımızı onaracağız , hem de şehrimizi ayağa kaldıracağız. Ben şahsımın çalışmalarında insan odaklı çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum. Çocuklarımızın yüzü gülerse , büyüklerimizin yüzü gülüyor , bizi çocuklarımızın gülen yüzündeki tebessüm ve onlardaki karşılıksız sevgi iyileştirecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Siz çocuklar yalansız, riyasız sevginin adısınız. Her çocuk benim gözümde çöldeki vaha gibi sevinç ve huzur kaynağıdır' ifadeleri bizim ilham kaynağımızdır"