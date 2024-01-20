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Kahramanmaraş Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi, 21 Ocak Pazar günü gece saatlerinden itibaren şehir merkezinin yanı sıra Andırın, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurarak dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.Kahramanmaraş (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Ocak Pazar günü gece saatlerinden itibaren şehir merkezinin yanı sıra Andırın, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 22 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.