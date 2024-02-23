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Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka’ya geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’tan 10 öğrenci katıldı. Darüşşafaka’nın deprem bölgesi için oluşturduğu ek kontenjandan yararlanan Kahramanmaraşlı öğrenciler, 5. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın deprem bölgesindeki 11 il için oluşturduğu ek kontenjan kapsamında Darüşşafaka ailesine katılan 100 öğrencinin eğitim yolculuğu sürüyor.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminde Kahramanmaraş’tan gelen 10 öğrenci adaptasyon süreçlerini tamamlayarak şefkat yuvasında eğitimlerini başarıyla sürdürüyor. Beşinci sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim hakkı kazanan Kahramanmaraşlı öğrenciler; annesi ve/veya babası hayatta olmayan 4. sınıf öğrencilerini, 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılmaya davet ediyor.

BU YIL DA DEPREM BÖLGESİNE 100 KONTENJAN

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat depremlerinin ardından depremlerden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturdu. Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı sınavı; 26 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de depremden etkilenen 11 dahil toplam 41 ilimizde düzenlenecek. Deprem olduğunda bölgede eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dâhil edilecekler ve hâlen ikamet ettikleri illerde Darüşşafaka Sınavı’na girebilecekler. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da depremden etkilenen öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavı olacak.

Darüşşafaka Sınavı’na Başvurmak İçin: https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi

DARÜŞŞAFAKA’DA EĞİTİM

Tüm faaliyetlerinin temeline çağdaş, akılcı, eşitlikçi bir eğitim modelini koyan Darüşşafaka; öğrencilerine yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da sınıflar günün ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleniyor ve öğretmen başına ortalama beş öğrenci düşüyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okulu olan Darüşşafaka’da STEM, kodlama, girişimcilik ve dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor. Darüşşafaka, öğrencilerine öncelikle yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da ortaokul ve lisede 7 farklı alanda öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞLI ALMİLA’NIN HEDEFİ ÇOCUK DOKTORU OLMAK

Darüşşafaka’nın deprem bölgesi için oluşturduğu özel kontenjandan yararlanan Almila Çiğdem Paköz, yeni okuluna hızla alıştığını belirterek, “Televizyonda Darüşşafaka Sınavı'nın reklamını gördüm. Sonrasında 4.sınıf öğretmenim de annemle konuşarak sınava girebileceğimi söyledi. Sınavı kazanırsam İstanbul'da bir okulda okuyacağımı söylediler.” dedi. En sevdiği derslerin matematik ve Türkçe olduğunu kaydeden Almila, “Ben, matematikte zorlanacağımı düşünmüştüm ama Darüşşafaka’daki öğretmenlerimizin konuları çok iyi anlatıyor. Anlamadığımız ve eksik kaldığımız konularda ek ders alabiliyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz için her türlü olanak bizlere sağlanıyor. Ben gelecekte çocuk doktoru olmayı istiyorum. Darüşşafaka sayesinde de bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum.” diye konuştu. Giriş koşullarına uyan tüm öğrencilerin Darüşşafaka Sınavı’na başvurmasını tavsiye eden Almila, sözlerini şöyle bitirdi: “Darüşşafakalı olmak çok güzel hissettiriyor. Bizden önce okuyan abilerimiz ve ablalarımız bize destek oluyor. Okulun kurulma amacını da çok seviyorum!”

KAHRAMANMARAŞLI HARUN’UN HEDEFİ SAVCI YA DA PİLOT OLMAK

Darüşşafaka’daki eğitim yolculuğu yine deprem kontenjanıyla başlayan Harun Berat Kedi, “Depremden dolayı Antalya’ya gittik, Antalya’daki yeni okulumda sınıf öğretmenim anneme Darüşşafaka Sınavı’na katılabileceğimi söyledi.” diye konuştu. Gelecekte savcı ya da pilot olmak istediğini belirten Harun, “Darüşşafaka özel okullardan da daha iyi bir okul. Özellikle İngilizce ağırlıklı olduğu için çok seviyorum. Ayrıca Darüşşafaka kocaman bir aile. Buraya uçakla gelirken pilotumuzun da Darüşşafakalı olduğunu öğrendik!” dedi.

Harun, bu yıl Darüşşafaka Sınavı’na girecek arkadaşlarına ise şu tavsiyeler de bulundu: “Bu yıl sınava girecek arkadaşlarıma anlamadıkları konuları internetten çalışmalarını ve test çözmelerini tavsiye ederim. Sınavda stres yapmamalarını ve anlamadıkları soruyu geçmelerini, zaman kalırsa bakmalarını öneririm.”