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Kahramanmaraş basınının sevilen isimlerinden, genç gazeteci Ömer Kara, Türkiye Belediyeler Birliği'nden TRT’ye transfer oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş basınının sevilen isimlerinden genç gazeteci Ömer Kara, başkent Ankara’da bir kez daha transfer oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı dönemde haberleriyle adından sıkça söz ettiren Kara, geçtiğimiz sene Türkiye Belediyeler Birliği Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevlendirilmişti. Ankara’daki basın mensuplarıyla da yakın ilişkiler kuran Kara, yerel yönetimlere ilişkin önemli haber çalışmalarına imza atmıştı.

“DEPREMZEDE BELEDİYELERE” MİKROFON UZATMIŞTI

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet sahasındaki bölgelerde de bulunarak arşiv niteliğinde bir araştırma haberi hazırlayan Ömer Kara, deprem nedeniyle hasar alan belediyelerin durumuna da ışık tutmuştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a mikrofon uzatan Kara, yaşanan yıkımın bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki etkisini de tüm çıplaklığıyla ekranlara taşımıştı.

Ayrıca 25 gazetecinin hayatını kaybettiği depremlerin, yerel basında açtığı yaraları “Herkes basının çaresine baksın” başlıklı makalesiyle anlatan Kara, yaşanan sorunları “Basın gözünü kırparsa, vatandaş göremez olur, işitemez olur.” şeklinde dile getirmiş, ilgili kamu kurumlarına çözüm çağrısında bulunmuştu. Sektör hayatına 2011 yılında, Yönetmen Murat Çeri tarafından çekilen ve TRT Avaz ekranlarında yayımlanan “Kültür Harmanı” adlı programda “tripod taşıyarak” atılan Kara, geçen 12 yılın ardından yine TRT çatısı altında çalışmaya başladı. TRT Genel Sekreterliği koordinesinde yayımlanan Türkiye’nin en köklü süreli yayınlarından “Vizyon” adlı dergide muhabir olarak görevlendirildiği öğrenilen genç gazeteci, kamuoyunu başkentten aydınlatmayı sürdürecek.

Yerel ve ulusal birçok medya organında makale, köşe yazısı, röportaj, haber, şiir ve denemeleriyle yer alan Kara’nın kurum değişikliği ise bölge basınında takdirle karşılandı.