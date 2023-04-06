Kahramanmaraş basınının sevilen isimlerinden, genç gazeteci Ömer Kara meslek hayatına Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) devam edecek.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde Haber Editörü olarak görev yapan, genç gazeteci Ömer Kara, Türkiye Belediyeler Birliğinde asaleten görevine başladı.

Geçici görevle bir süredir bulunduğu TBB'nin Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevine asaleten başlayan Editör Kara, yerel yönetimlere ilişkin haberleriyle kamuoyunu başkent Ankara'dan bilgilendirmeye devam edecek.