Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koordinatör Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

6 Şubat depremlerinin ardından ekibi ile deprem bölgesinde hummalı bir çalışma yürüten ve adeta bölgeden ayrılmayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koordinatör Vali Hamza Aydoğdu ve heyeti ile birlikte Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Kaymakamlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Elbistan Kaymakamlığı’nda gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Koordinatör Vali Hamza Aydoğdu’ya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Aydoğdu ile birlikte Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız’ı ziyaretinde, kenti yeniden ayağa kaldırma çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgiler alarak, Kaymakam Yıldız’a her türlü taleplerini anında karşılayacaklarını iletti.

Ziyarette birlik beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, millet olarak nice badireyi dünyada eşi benzeri görülmeyen bir bağlılık ve dayanışma ile atlattıklarına vurgu yaparak, “Allah’ın izniyle bu zor günleri de aynı bağlılık ve dayanışma ile atlatacağız. Kahramanmaraş ve Kayseri’nin kardeşliği gibi biz Türkiye olarak her türlü koşulda birlikte güçlüyüz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız ise Başkan Büyükkılıç’a bölgeye olan destekleri ve bölgedeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.