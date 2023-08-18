6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra şehirde toparlanma sürecine katkı sağlamak adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kamu kurumları iş birliğiyle şehre kazandırılan 3 bin 615 geçici iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflar, deprem sonrası şehirde ticaretin canlanmasına da katkı sağlıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Asrın felaketinde iş yerleri kullanılamayacak hale gelen esnafların ticari faaliyetlerini sürdürmesi için Kahramanmaraş genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615’i tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Şehrin çeşitli noktalarına konumlandırılan geçici iş yerleri esnafa umut oldu.

Gaziantep ulaşımında o süre uzatıldı! Gaziantep ulaşımında o süre uzatıldı!

Şehirde ticaretin canlanması noktasında büyük önem taşıyan geçici iş yerlerinden duyduğu memnuniyeti belirten esnaflar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.