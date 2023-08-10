Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirirken "85 milyonu, sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin insafına asla bırakmayacağız" dedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik." diye konuştu.

Seçim döneminde de ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulduğunu belirterek, 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşı konteynırlara yerleştirmiş olacaklarını söyledi.

https://youtu.be/YjUMlfyC__E

Yerinde Dönüşüm Projesi'yle sadece inşaatların hızlanmayacağını aynı zamanda ekonominin canlanacağını, yeni istihdam alanlarının oluşacağını, mahalle kültürünün hayat bulacağını ve konutların daha az maliyetle hayata geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız." dedi.

Depremin yıktığı şehirleri altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız her felaket, bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu önlemlerin en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerimizde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde TOKİ aracılığıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 200 bin proje ürettiğini, konut projeleriyle birlikte okullar, hastaneler, kamu kurumları ve daha nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını, TOKİ'nin 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 3,3 MİLYON KONUTUN İNŞASINI SAĞLADIK"

Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık anlamında ne yaptılarsa bu "takoz" zihniyete rağmen yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir." diye konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SPOR KULÜPLERİNE ÇAĞRI

Canlı bağlantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi bugün merkezde inşaatları başlattıklarını belirterek bundan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

Diğer yandan yerinde dönüşüm için ilk temelleri attıklarını kaydeden Özhaseki, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraşlıların da yerinde dönüşüm projesine itibar ettiklerini, kendilerinin de işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Özhaseki, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Fesih Avcı Bey'in 913 konut taahhütlerini de bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini bildirerek diğer spor kulüplerine "yardım yapın" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerden temel atma çalışmalarını başlatmak üzere butona basmalarını istedi.

Yapılan duanın ardından Özhaseki ve beraberindekiler, butona basarak kentsel dönüşüm toplu temel atma çalışmalarını başlattı.