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Kurtuluş Haftası anma etkinlikleri çerçevesinde 11 Şubat Pazar günü; Sütçü İmam olayının canlandırılması, Sütçü İmam Türbesi ve şehitlik ziyareti, resim ve fotoğraf sergisi açılışları, fener alayı ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla “Nice Zorluğu Aşarak” temasıyla düzenlenen anma programı ve etkinlikler, 11 Şubat Pazar günü de kaldığı yerden devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler; şehir protokolünün katılımıyla saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Kurtuluş Haftası etkinlikleri; Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, Sütçü İmam Türbesi ve şehitlik ziyaretiyle devam edecek. Saat 14.30’da Piazza AVM’de “Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi” konulu serginin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 19.30’da ise Onikişubat Parkı önünden başlayıp Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar fener alayı düzenlenecek. Pazar günü etkinlikler; saat 19.50’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Maraş Gülü ve Peşgir” ile “Kurtuluş” temalı sergilerin açılışı ve Jandarma Genel Komutanlığı mehteran konseriyle noktalanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.