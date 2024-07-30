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"Lütfen YeşilVatan'a karşı duyarlı olalım" mesajı veren müdürlük, "Unutmayalım ki; orman yangınları yüzde 90 insan insan kaynaklı sebeplerden dolayı meydana gelmektedir" uyarısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü söz konusu haberi "Ateşle şaka olmaz" başlığıyla verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde torpil atarak orman yangınına sebebiyet veren şahıs tutuklandı. KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arkadaşlarına şaka yapmak amaçlı torpil atarak orman yangınına sebebiyet veren şahıs tutuklandı.

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