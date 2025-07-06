Muharrem ayı dolayısıyla Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure günü etkinlikleri kapsamında, şehir genelinde nöbette olan itfaiye personeline anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere, kentin çeşitli noktalarında görev yapan itfaiye ekiplerine yapılan ziyaretlerde, “ateşin kahramanlarına” aşure ikram edildi.

Program; Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP Türkoğlu İlçe Başkanı Mansur Metehan ve teşkilat yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ziyaret sırasında, İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi nezdinde tüm personele teşekkür eden Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, yangınlara anında müdahale eden kahraman ekiplerin fedakârlığını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, “Muharrem ayı; paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Biz de bu vesileyle, her an bir hayat kurtarmak için görev başında olan itfaiyeci kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara moral vermek istedik. Kahraman şehrimizin kahraman evlatları olan bu kardeşlerimize sadece bir tas aşure değil, aynı zamanda minnet ve dualarımızı da ikram ettik.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gedemenli, toplumun her kesimine ulaşan bu tür faaliyetlerle milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.