Kahve posalarından biyomalzeme üreten Wastespresso ile iş birliğine giden ETİ, 578 kilogram kahve posasının mikro atık yönetimi çalışması ile değerlendirilmesiyle, Aralık 2023 tarihinden bu yana 598 kilogramın üzerinde karbon salımını engelledi.İSTANBUL (İGFA) - ETİ, mikro atıklarını dönüştürerek karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım attı.

Bu kapsamda kahve posalarını sürdürülebilir biyomalzeme teknolojisi çözümleri ile ileri dönüştürerek kullanan ve veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan yerli sosyal girişim olan Wastespresso ile iş birliği yapan şirket, İstanbul’daki ofislerinde kullanılan kahvelerden çıkan posaları düzenli olarak toplayıp, bu atıkları ileri dönüşümde kullanarak, “Yaşasın Dünya” çatısı altında lanse ettiği sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

BİN 883 METREKARE ARAZİNİN ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE EŞ DEĞER

Söz konusu bu iş birliği sayesinde yılbaşından bu yana kahve posalarının geleneksel yöntemle bertarafı yerine sürdürülebilir alternatif biyoplastik hammadde üretimi yöntemiyle toplamda 598 kilogram sera gazının atmosfere salımını engelledi.

Ofislerde üretilen 578 kilogram kahve posasının çöpe atılması yerine, Wastespresso sayesinde döngüsel ekonomiye kazandırılması sayesinde 598 kilogram karbon ayak izi eş değerinde sera gazının oluşmasının da önüne geçilmiş oldu.

Bu fayda ise yaklaşık 256 litre benzin kullanımının oluşturduğu negatif etkiyi engellerken, 2 bin 425 metrekare arazinin ormana dönüştürülmesine de eş değer bir kazanım sağlıyor.