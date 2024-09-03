Nevşehir Belediyesi tarafından 5 Eylül 2024 Perşembe günü, Kahveci Dağı’nda Uçurtma Şenliği düzenlenecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında Kahveci Dağı’nda Uçurtma Şenliği yapılacak. 5 Eylül 2024 Perşembe günü saat 17.30’da başlayacak olan şenlik için saat 17.00’de Paşa Konağı önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

Tüm katılımcılara uçurtmaların ücretsiz olarak dağıtılacağı şenlikte Nevşehir Belediyesi tarafından karpuz ve dondurma ikramında da bulunulacak.