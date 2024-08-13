Nevşehir Belediyesi tarafından yıllardır atıl vaziyette kalan Kahveci Dağı rekreasyon alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Kahveci Dağı’nda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı süren rekreasyon alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında Başkan Yardımcısı Hasan İler ve teknik personellerden bilgi alan Arı, görevli belediye personellerine kolaylıklar diledi.

İçerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları, Kayaşehir manzaralı seyir terası ve gözlem kulesinin bulunduğu projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini kaydeden Arı, “Şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir ve daha dinamik bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün, şehrimizin farklı noktalarında yaptığımız yatırımlar ve projelerle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma gayreti içindeyiz. Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden spor, gençlik ve eğitim projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, tüm bu projeleri hayata geçirirken şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek. Sözlerimiz ve eylemlerimizle, şehrimizin her köşesine değer katmak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için durmaksızın çalışacağız.” dedi.