Dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerin başında gelen kahvenin sağlığınıza olan faydalarını biliyor musunuz? Uzmanlar binlerce yıldır hayatımızda yer alan kahvenin daha önce duymadığınız ektilerini hakkında açıklamalar yaptı.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, doğru kahve tüketiminin sağlığımız açısından pek çok faydası olduğuna değindiler.

İşte kahvenin insan sağlığına olan faydaları…

“Karaciğer kanseri ve hastalıklarını azaltır.

Tip 2 diyabet riskini azaltır.

Obezite riskinin azaltır.

Yağ yakımını arttırırak vücut yağ oranını azaltılmasına olanak sağlar.

Parkinson hastalığın ayakalanma riskini azaltır.

Bunama ve Alzheimer hastalıklarını azaltma olasılığı vardır.

Sinir sistemine uyarıcı etkisi vardır. Yorgunluk giderici ve ağrı kesicidir.

Kalp yetmezliği riskini azaltır ve kan basıncında artış etkisi vardır.

Kas erimesinde azalmaya neden oluyor.

Kas gücünde, ağırlığında ve dayanıklılığında artışa neden oluyor.

Zedelenmiş kaslarda iyileşmesine yardımcı oluyor.

Kırışıklıkların azalmasında etkilidir.

Streste azalma görülmektedir.”

KAHVENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Kahvenin insan sağlığı açısından pek çok özelliği olduğundan bahseden uzmanlar kahvenin aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna da değindi.

Uzmanlara göre kahve, midedeki asit salgısının artmasına neden olduğunu bu yüzden ülser hastalarının kahve tüketmininden kaçınmaları gerketiğini açıkladı. Aynı zaman da kahve sinir sistemi ve kalp üzerinde uyarıcı etkisi olduğundan fazla kullanıldığında kalp çarpıntısı, uykusuzluk, gerginlik ve baş ağrısı yapabileceği belirtildi. Demir eksikliğine de neden olabilen kahve için, kansızlık sorunu yaşayanların da bu içecekten uzak durmaları gerektiğini vurgulandı.