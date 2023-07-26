Akse Kitap Kahve’de doğum yapan ve Kahve isimli kedinin yavruları, yaşamlarına Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde devam edecek. Minik kedi yavruları, şimdiden Çayırovalı çocukların neşe kaynağı oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sokakta yaşayan sevimli dostlarımız için birçok proje üreten ve hayvan dostu uygulamalarıyla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, bu kez de Çayırovalı miniklere hayvan sevgisi aşılamak için harekete geçti.

Akse Kitap Kahve’de yaşayan ve doğum yaptıktan sonra kitap kahvenin neşe kaynağı haline gelen Kahve isimli kedinin yavruları, yeni yuvalarına kavuştu.

Kahve’nin 7 yavrusu, tüm bakımları yapıldıktan sonra Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerine gitti. Çayırovalı çocuklar, yavru kedilerle hoşça vakit geçirirken, Çayırova’nın miniklerine küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi aşılanmış oluyor.

KEDİLERE İSİM KOYDULAR

Yavru kedilerle hemen kaynaşan Çayırovalı minikler, kedilere isim koymayı da ihmal etmedi. Türkan Göktürk Bilgi Evi’ndeki kedinin ismi Çakıl Behlül olurken, Cumhuriyet Mahallesi Bilgi Evi’ndeki kediye Şeker ismi konuldu. Yunus Ergüz Bilgi Evi’ndeki kediye Köri ismi verildi. Atatürk Mahallesi Bilgi Evi’ndeki sevimli dostumuza Badem ismi verilirken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Bilgi Evi’ndeki kedinin adı da Susam oldu. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Bilgi Evi’ndeki kediye Güneş ismini koyan minikler, Akse Bilgi Evi’ndeki kediye de Moka ismini verdi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın da çok önemli olduğunun altını çizerek, “Akse Kitap Kahve’de doğum yapan, Kahve isimli kedimizin yavruları artık bilgi evlerinde çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Hayvan dostlarımız bize Allah’ın emaneti. Onlara iyi şartlar sunmak da bizim görevimiz. Bilgi evlerine giden yavru kedilerimiz, burada Çayırovalı miniklerimizle birlikte büyüyecek ve sıcak bir ortamda hem çocuklarımızın neşe kaynağı olacak, hem de gelecek nesillere hayvan sevgisini aşılayacak” dedi.