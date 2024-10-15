Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği" kapsamında biyolojik mücadele çerçevesinde, 2024'te 35 ilde 207 bin 286 "samuray arısı" üretimi yapılarak salım yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de ilk defa 2017'de görülen kahverengi kokarca böceği için ülkede geçen yıla kadar ekonomik olarak ciddi bir zarar vermedi ancak 2023'te yağışlı bahar sezonunda ilaçlamaların etkisiz kalması nedeniyle lokal alanlarda ekonomik kayıplara yol açtı.

Artan popülasyonla mücadele için geçen sene "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" uygulamaya alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği" başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, zararlıya karşı mekanik (süpürme, toplama), biyoteknik (fremon tuzaklar), biyolojik (samuray arısı) ve kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulandığını belirterek, yapılanları şöyle özetledi:

"Bu kapsamda, 35 ilde 196 ilçede, 1272 teknik personelle 508 lokasyonda böceğin popülasyon yoğunluğu takip ediliyor. Ayrıca 99 bin 96 üreticiye, 1122 sektör temsilcilerine bilgilendirme yapıldı, konuyla ilgili 89 bin 810 eğitim materyali dağıtıldı, kamu spotu hazırlandı. Kimyasal mücadele için 2021'de 1, 2022'de 3 olmak üzere dört kimyasal ilaç ve 2024'te monitör amaçlı 1 feromon tuzak ruhsatlandırıldı. Bu yıl için şeftali, elma, armut, kivi, Trabzon hurması, ceviz, incir ve turunçgillerde, domates, biber, fasulye, patlıcan, mısır, soya, çeltik, ayçiceği ve bağlarda 81 ili kapsayacak şekilde kimyasal mücadele için önlem amacıyla tavsiye ilaç listeleri oluşturuldu".

Bakanlıktan alınan bilgiye göre kışlak mücadelesinde sahipsiz ve kamusal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması için belediyeler, muhtarlıklar, Bakanlık il ve ilçe müdürlükleriyle iş birliği halinde çalışılması gerektiği kaydedilirken, biyoteknik mücadele için 4 bin 150 feromon alımı gerçekleştirildiği, 3 bin 500 adet feromon dağıtıldı, bir ay içerisinde 650 feromon dağıtımı daha yapılacağı öğrenildi.

Bu arada plana göre il müdürlükleri tarafından da ilaç uygulaması sürüyor.