Koleksiyoner Gülay Kayacan’ın, emeğin ve kadim zanaatin buluştuğu bakır koleksiyonunda yer alan, başta Arez usta olmak üzere bakıra ruh katan ustalarının ellerinde asırlar önce şekillenmiş, her birinin farklı hikayesi olan sofra ve yemek ekipmanları İstanbul Lale Vakfı’nda sergilenmeye başladı. Sergi 31 Mart – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırın hayatımızda, sağlıkta ve tarihteki önemini anlatmak, hatırlatmak amacı ile 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında üretilen 10.000 binden fazla eseri yarım asırdır toplayan Gülay Kayacan’ın koleksiyonunda yer alan en nadide 50 eser sergide yer alıyor.

Bakırın sağlığa olan faydaları, vücudun doğru büyümesini, demirin etkin bir şekilde kullanılmasını, uygun enzimatik reaksiyonların yanı sıra bağ dokularının, saçların ve gözlerin sağlıklı olmasını içerir. Ayrıca erken yaşlanmayı önleme, enerji üretimini arttırma ve vücuttaki negatif enerjiyi azaltmak için de ayrılmaz bir unsurdur. Düzenlenmiş kalp ritmi, dengeli tiroid bezleri, artrit semptomlarında azalma, hızlı yara iyileşmesi, artmış alyuvar oluşumu ve azalmış kolestrol bakırın diğer sağlık yararlarıdır.