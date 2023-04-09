İzmir’in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 05.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1453 Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir iş yerinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y. (22), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. E.Y.’yi kalbinden bıçaklayan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen E.Y., ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.