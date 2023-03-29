Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi ikinci genel kurulunu gerçekleştiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KalDer Kayseri Şubesi İkinci Olağan Genel Kurul toplantısını yaparak geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini üyelerine sundu.Yönetim Kurulu Başkanlığını Erkut Korkmaz’ın üstlendiği KalDer Kayseri Şubesi Üyeleri, aradan geçen bir yıllık sürenin ardından bir araya geldi.

Divan Başkanlığını Mehmet Akif Çöl’ün, Divan Üyeliğini Ayfer Erdoğan ve Hacıbey Emre Erkahyaoğlu’nun yaptığı KalDer Kayseri Şubesi birinci yaşında İkinci Olağan Genel Kurul toplantısını Kayseri Sanayi Odasında üyelerin yeterli çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirdi. Genel Kurulda konuşan KALDER Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz “ Mükemmellik anlayışı ile çıktığımız yolda Kayseri’ye değer katan kurum ve kuruluşların desteği ile kalite kültürünün yaygınlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Korkmaz “Verimlilik, sürdürülebilirlik ve mükemmellik kültürünü Türkiye’nin her köşesine ulaştırmaya gayretiyle yola çıkan Türkiye Kalite Derneği’nin 5 şubesinden biri olan Kayseri Şubesi, Gelenekselleşen Erciyes Mükemmellik Zirvesi, EFQM Modeli, Ulusal Kalite Hareketi, uzmanlık grupları tarafından düzenlenen bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri, paneller, söyleşiler, eğitimler, teknik geziler ile bu anlayışı paydaşlarıyla sürdürmektedir. “ diyerek genel kurul açılışını yaptı.

2014 ten itibaren 7 Yıl temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi geçtiğimiz yıl şube açılışı yaparak ilk genel kurulunu gerçekleştirmişti. KalDer in 22 yıl aradan sonra 5. Şubesi olarak açılış yaptığı KalDer Kayseri Şubesi İkinc