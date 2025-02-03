Düzce şehir merkezinde esnafların yaya kaldırımlarını gereğinden fazlasıyla işgal etmesi vatandaşı canından bezdirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Belediye binasına 100 metre mesafede kaldırımların bu şekilde işgal edilmesi ve zabıtanın görmemesi yayaları çileden çıkardı.

Eski Bolu caddesi üzerinde bulunan kaldırımın defalarca haber yapılmasına rağmen işgal edilmesi ve yetkililerin görmezden gelmesi bölgede yaşayan insanların tepkilerine neden oldu.

Defalarca kez belediyeyi arayıp şikayet ettiklerini ancak kimsenin buna çözüm bulamadığını söyleyen bölge halkı "bir an önce çözüm bulunmasını kaldırımda rahat yürümek istediklerini " dile getirdiler.