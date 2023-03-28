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Bingöl’de yaklaşık 4-5 yıl önce polisevinin önündeki kaldırıma güvenlik amacıyla konulan beton bariyerler, vatandaşların kaldırımı kullanmasına engel oluyordu. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, beton bariyerleri kaldırarak kaldırımı daha kullanışlı hale getirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın talebi üzerine polisevi kavşağında bulunan güvenlik duvarlarını kaldırıyoruz” denildi.

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